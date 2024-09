Din 9 infractiuni rutiere, 8 au vizat alcoolul sau drogurile

CARAS-SEVERIN - Conducerea sub influenta alcoolului sau a altor substante incompatibile cu volanul a fost principala cauza de dosar penal in weekend!In perioada 13-15 septembrie, politistii rutieri si cei cu atributii pe aceasta linie au actionat in judet, aplicand nu mai putin de 419 sanctiuni contraventionale. Dintre acestea, 206 au fost pentru viteza excesiva!"Ca masura complementara, au fost retinute 57 de permise de conducere si au fost retrase 12 certificate de inmatriculare. 27 de ... citește toată știrea