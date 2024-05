Din activist si fin observator, direct in Consiliul Local Resita! La invitatia lui Nelu Popa

RESIEsA - Tineretea si dorinta de a schimba in BINE municipiul de pe malul Barzavei au fost doar cateva din motivele care l-au facut pe Nelu Popa sa-l coopteze pe Cosmin Maruta in ECHIPA liberala de la Consiliul Local Resita!Antreprenor de succes si cu o experienta de peste 15 ani in mediul privat, Cosmin Maruta este creatorul brandurilor resitene Marcos Imobiliare si Marcos Apartments Resita - cu acesta din urma reusind sa fie pionier in activitatea de regim hotelier din Resita, si a decis ... citește toată știrea