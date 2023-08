CARAS-SEVERIN - Oameni de talia presedintelui Dunca si primarilor Popa si Borcean, care au excelat inainte de a intra in politica, ar trebui pretuiti si pastrati, crede reputatul medic Paul Purea!In viziunea sa, bunii administratori de comunitati sunt singurii care ne-ar putea scapa de sacalismul pradalnic al politrucilor care pandesc viitoarele alegeri.Analizand apele politice in care se scalda multi, care se involbureaza de multe ori pentru cine nu trebuie, Paul Purea constata ca "edili ... citeste toata stirea