Din duelul Dunca-Hurduzeu, cineva iese cu... hartia

CARAS-SEVERIN - Daca pandemia lovea in rafturile cu hartie igienica, golite pe vremea izolarii, "shrinkflatia" loveste acum in lungimea sulurilor. Umbla vorba ca unii si-ar face deja provizii, pentru dupa alegeri...Intre Dunca si Hurduzeu lucrurile sunt cat se poate de clare. Tragand linie, fiecare dintre cei doi vine in cursa electorala cu un bagaj de realizari pentru care, teoretic, ar putea castiga cununa alegerilor. Asta fara acuzatii despre ce a facut sau n-a facut celalalt, si chiar ... citește toată știrea