Din focul istoriei, sub penelul pictorilor

RESIEsA - Sau expozitie "fulger" pe tema trenului ca inovatie fabricata la Resita si ca subiect de arta!Este tema evenimentului pe care Biblioteca Germana "Alexander Tietz" l-a gazduit sambata, intre orele 16:00-18:00. Bogdan Mihele expune in jur de 40 de fotografii cu locomotive pe abur fabricate la Resita si aflate in stare de degradare in diverse locatii din tara precum Ploiesti, Iasi, Fetesti. Alaturi de imagini, Bogdan expune si placute de locomotive din colectia proprie. "Fiind in ... citeste toata stirea