Din judetul fara caisi, pe ruta Avignon...

RESIEsA - ...cele trei surori ajung in sfarsit la Resita, in stagiunea viitoare a Teatrului de Vest......care va incepe in luna septembrie. Unul dintre spectacolele pe care managerul Gabriel Ionescu le anunta de pe acum este "Judetul fara caisi", pe care regizorul Radu Gabriel il va pune in scena dupa un text de Mirel Talos. "Este vorba despre judetul Caras-Severin, unde caisele nu se coc pentru ca e judet de munte. Radu Gabriel revine la Resita cu o comedie din perioada comunista pe care o ... citeste toata stirea