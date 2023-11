CARAS-SEVERIN - Luna decembrie 2023 se anunta a fi una framantata pentru angajatii institutiilor statului din judet si din tara. Motivul il reprezinta (im)previzibila aplicare a Legii 296 "privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung"!Adoptata in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si Senatului, in sedinta comuna din 26 septembrie 2023, legea a provocat frisoane, instant, la nivelul tuturor ... citeste toata stirea