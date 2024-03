Directia Silvica a dat startul la reimpaduriri

CARAS-SEVERIN - Ca in fiecare, in perioada 15 martie - 15 aprilie se desfasoara campania denumita generic "Luna plantarii arborilor"!Avand in vedere conditiile climatice favorabile, campania de impaduriri a fost demarata, neoficial, inca din cursul lunii februarie, astfel ca intre timp au fost deja finalizate lucrarile de impadurire pe 15 ha, iar cele de completari pe 10 ha. Startul oficial al campaniei s-a dat insa, vineri dimineata, in santierul de impaduriri Doman, de pe raza Ocolului ... citește toată știrea