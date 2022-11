Directia Silvica nu vinde brazi de Craciun

CARAS-SEVERIN - Regia Nationala a Padurilor Romsilva pune la vanzare peste 30 de mii de pomi de Craciun, insa niciunul in Caras-Severin!"Directia Silvica a redus semnificativ in ultimii ani numarul pomilor de Craciun recoltati din fondul forestier administrat, scazand astfel presiunile asupra arboretelor tinere si incurajam asa dezvoltarea normala a acestora prin promovarea exemplarelor de viitor, iar in paralel au fost infiintate culturi specializate pentru pomi de craciun. La nivelul ... citeste toata stirea