Directorul AquaCaras: Se fura ca-n jungla!

RESIEsA - Un furt mai putin obisnuit s-a petrecut in noaptea de 15 spre 16 iunie, cand operatorul judetean anunta sistarea furnizarii apei potabile in jumatate din partea veche a municipiului Resita!Cateva apometre au fost furate, dar de la seful societatii am putut afla, insa, ca dezastrul trece de limitele imaginabilului. Nu doar jaful, ci si dorinta de a distruge si de a face rau! Cat s-a oprit apa, hotii au furat apometrele! AquaCaras anunta ca urma sa opreasca apa in partea de sus a ... citeste toata stirea