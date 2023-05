CARAS-SEVERIN - Cetatenii comunei vor beneficia de o locatie medicala nou-nouta, ridicata de la zero. Recent, a fost facuta receptia acestui obiectiv de investitii!Cu o finantare venita de la Ministerul Dezvoltarii prin Programul National de Dezvoltare Locala 2, administratia locala din comuna Maureni a ridicat de la zero un dispensar medical modern cu cinci cabinete. Acest proiect, pentru care primarul Brian Filimon s-a zbatut, a ajuns in faza de receptie."Este un dispensar frumos si ... citeste toata stirea