Distractie de Farsang la Caransebes

CARANSEBES - Surorile Franciscane, in colaborare cu Parohia Romano-Catolica si Primaria Caransebes, au pus la cale cateva ore de distractie la traditionalul bal mascat de Farsang!Chiar daca nu atat de numeroasa ca in alti ani, comunitatea romano-catolica nu a uitat ca Farsangul este un amestec de distractie, istorie si buna-dispozitie, care isi are originile in sarbatoarea care celebreaza trecerea de la iarna la primavara. Asa ca au venit, de la mic la mare, la locatia pusa la dispozitie de ... citește toată știrea