DJ 573 A, unda verde spre reabilitare

CARAS-SEVERIN - Silviu Hurduzeu, presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, a anuntat ca reabilitarea Drumului Judetean 573A, pe ruta Varadia - Vrani - Berliste - Nicolint, a intrat in linie dreapta. Proiectul a fost inclus in Programul "Anghel Saligny", iar indicatorii tehnico-economici necesari au fost aprobati in prima sedinta a CJ, condusa de noul presedinte!"Dupa ce acest proiect a fost blocat timp de doi ani la nivelul Consiliului Judetean, am reusit sa dam unda verde reabilitarii ... citește toată știrea