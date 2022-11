DJ 608 vede al doilea strat de asfalt

CARAS-SEVERIN - Potrivit administratiei judetului, care continua actiunile sub sloganul "CJ CS investeste in drumuri!", DJ 608, Plugova (DN 6) - Globurau - Costis - Borugi - Cornereva - Obita - Rusca (DN 6) este aproape finalizat!Se toarna al doilea strat de asfalt, iar la sfarsit de noiembrie vor fi asfaltati peste 30 de kilometri dintr-un total de 41 de kilometri. Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean, vorbeste despre o noua promisiune pusa in aplicare: "Se toarna al doilea strat ... citeste toata stirea