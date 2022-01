Doar maruntis pentru reabilitarea drumurilor in 2022! Romeo Dunca le da 1,8 milioane din 12 primarilor care nu sunt liberali

Comunitatile conduse de primari PSD, Pro Romania, PMP sau orice alta coloratura decat cea galbena au drumuri ca-n palma! Doar asa se explica imparteala pe care a facut-o Romeo Dunca pentru reabilitarea drumurilor in 2022: mai putin de 2 milioane de lei pentru "opozitie" si aproape 12 milioane... pentru liberali?!Dintr-un buget si-asa mic alocat reabilitarii drumurilor judetene in anul 2022, Romeo Dunca a facut o imparteala de toata isprava. In 11 ianuarie, la sediul Consiliului Judetean ... citeste toata stirea