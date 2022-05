Doctorul Beg, noul director medical de la Spitalul Judetean Resita

RESIEsA - Seful Sectiei Urologie, Gheorghe Beg, i-a luat locul, in 3 mai, medicului Cosmin Librimir, acestuia incetandu-i mandatul in 2 mai!Medicul primar Gheorghe Beg este absolvent al reputatei scoli de medicina din Timisoara, pe tot parcursul carierei remarcandu-se, conform dosarului profesional, prin staruinta in dorinta unei perfectionari profesionale continue si ridicate. Este angajat ca medic la SJUR, avand o cariera de 35 de ani, fiind in timp, cu mici sincope, medic-sef al Sectiei ... citeste toata stirea