MOLDOVA NOUA - Fiind perioada de prohibitie, cei doi, in varsta de 40 si 61 de ani, sunt acum cercetati pentru braconaj piscicol!Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moldova Veche au observat, cu ajutorul aparaturii de supraveghere, doua persoane care montau o plasa pe directia Kilometrului fluvial 1042, in perioada de prohibitie. Totul s-a petrecut miercuri, 7 iunie, in jurul orei 16.55, cand oamenii legii au observat barca in care se aflau doua persoane."Imediat s-a procedat la ... citeste toata stirea