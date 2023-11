CARAS-SEVERIN - Drogurile si alcoolul la volan au devenit, din pacate, o obisnuinta pe drumurile judetului. In doar 24 de ore, sau mai exact in prima parte a noptii de joi spre vineri, veselia incompatibila cu volanul a fost intrerupta in trei cazuri, doua cu droguri, la Resita si Bocsa, si unul cu alcool, la Greoni!Povestile au debutat la ora 23.37, cand politistii rutieri resiteni au tras pe dreapta, pentru control, pe Bulevardul A.I. Cuza din Resita, autoturismul condus de un tanar de 20 ... citeste toata stirea