JUPA - Totul s-a petrecut la Jupa, in timp ce oamenii legii se aflau in serviciu pe DN 6 si au observat un incendiu izbucnit la acoperisul unei case!"In aceasta dimineata, in jurul orei 8.30, echipajul Biroului Drumuri Nationale si Europene din cadrul Serviciului Rutier Caras-Severin, aflat in timpul serviciului pe DN 6, la Jupa, a observat ca la acoperisul unei case din zona izbucnise un incendiu. Vazand ca flacarile se extind rapid, politistii, impreuna cu un vecin, au intrat in casa unde ... citeste toata stirea