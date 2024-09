Doi raniti intr-un accident la Bucosnita

BUCOSNIEsA - Potrivit celor de la DRDP Timisoara, accidentul s-a produs in urma cu putin timp pe DN 6 intre Buchin si Slatina-Timis, tronson pe care se circula ingreunat!Si Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca "pe DN 6 Orsova - Caransebes, in zona localitatii Bucosnita, judetul Caras-Severin, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme, in urma careia doua persoane necesita ingrijiri medicale. Se efectueaza cercetari la locul accidentului, circulatia ... citește toată știrea