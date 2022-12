Domogledul si Semenicul, pe lista cadourilor la Agent Green

CARAS-SEVERIN - Salvarea arborilor seculari din Domogled, Semenic si parcul natural Bucegi! Asta isi doresc de sarbatori activistii de mediu de la Agent Green!Dupa protestul spontan organizat acum cateva zile de Agent Green la Resita si in Parcul National Semenic-Cheile Carasului, activistii de mediu au demarat o campanie de strangere de fonduri pentru sustinerea proceselor intentate in instanta impotriva Romsilva si Ministerului Mediului. Activistii de la Agent Green se lupta in instantele ... citeste toata stirea