Dosar penal pentru intrecere intre masini, pe Bulevardul Republicii

RESIEsA - Joi seara, la 22.40, politistii rutieri resiteni au observat momentul in care doi conducatori auto s-au luat la intrecere pe Bulevardul Republicii din municipiu. Cei doi si-au turat motoarele si au pornit cu scartait de roti de pe loc, in paralel, de la semafor!"Politistii au pornit in urmarirea celor doua autoturisme, care au fost oprite in scurt timp. Cei doi conducatori auto, doi tineri de 24 si 25 de ani, din Resita, au fost testati cu privire la consumul de alcool si substante ... citește toată știrea