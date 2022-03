Dosarul de coruptie al liderilor PSD, respins a doua oara! E subtire tare!

Tribunalul Arad a restituit inca o data procurorului de caz de la DNA dosarul spagilor din Vama Nadlac pe motiv de neregularitate!Judecatorul de camera preliminara a dispus, ieri, restituirea catre Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara a cauzei penale, respectiv a rechizitoriului emis in dosarul nr. 35/P/2019 la data de 06.04.2020, prin care au fost trimisi in judecata inculpatii: Chisalita Ioan Narcis (senator in Parlamentul Romaniei si secretar executiv in cadrul ... citeste toata stirea