CARAS-SEVERIN - Organizatia Salvati Copiii Romania investeste un milion de euro pentru aparatura si echipamente medicale in 45 de sectii de neonatologie din 28 de judete ale tarii, printre care se numara si maternitatile spitalelor din Resita si Caransebes!Aici pot fi ingrijiti asa cum trebuie copiii nascuti prematur sau nou-nascutii cu diverse probleme de sanatate. 1.008 copii cu varsta sub un an au murit ... citeste toata stirea