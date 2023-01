Doua accidente rutiere, doi incarcerati pe Clisura Dunarii

CARAS-SEVERIN - In prima parte a zilei, in interval de doua ore, in Clisura Dunarii, pe DN 57A, s-au produs doua accidente rutiere in urma carora doua persoane au ramas incarcerate, dupa cum informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Semenic" al judetului Caras-Severin!"Primul accident s-a produs in zona localitatii Coronini, intre doua autoturisme in care se aflau, in total, 3 persoane. Una dintre acestea a ramas incarcerata, fiind ... citeste toata stirea