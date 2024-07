Doua mari proiecte de infrastructura in derulare la Valiug

VALIUG - Primarul comunei, Sorin Blaga, ne-a dezvaluit ca administratia locala are in derulare doua proiecte majore de infrastructura!Primul dintre acestea, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL 2), este "Realizare sistem de alimentare cu apa si extindere canalizare menajera in Valiug - Crivaia". Valoarea totala a acestei investitii se ridica la 6 milioane de lei, iar lucrarile sunt deja finalizate in proportie de 90%. "Acest proiect este aproape gata, ceea ce ne va ... citește toată știrea