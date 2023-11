RESITA - Administratia locala a aprobat recent extinderea retelei de centre de colectare a deseurilor municipale. Inca doua noi centre de colectare urmeaza sa fie amenajate in Resita, unul in cartierul Calnic si unul pe strada Vantului!Un nou obiectiv de investitii a primit de curand girul alesilor locali. Este vorba despre construirea a doua noi centre de colectare a deseurilor municipale. Pentru inceput, in cadrul sedintei de consiliu local de zilele trecute, a fost aprobata documentatia ... citeste toata stirea