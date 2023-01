Doua perchezitii la Caransebes, arma si cartuse ridicate

CARANSEBES - O arma introdusa ilegal in tara si patru cartuse au fost ridicate de politisti in urma a doua perchezitii domiciliare!Miercuri, 4 ianuarie, politisti de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase Caras-Severin, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caransebes, au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara la adresele a doi barbati din Caransebes, banuiti de infractiuni la regimul armelor si al munitiilor."In urma ... citeste toata stirea