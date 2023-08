CORONINI - Comunitatea ceha din Sfanta Elena si-a sarbatorit bicentenarul de la prima atestare documentara a localitatii. In prezent apartinand administrativ de resedinta de comuna Coronini, satul Sfanta Elena a fost infiintat in urma cu 200 de ani de catre colonistii cehi sositi, pe vremea primul imparat al Imperiului Austriac, Francisc I, in cea mai mare parte, din Boemia Centrala, ei avand ca ocupatie de baza cea de taietori de lemne!Comunitatea a reusit sa-si pastreze nealterate ... citeste toata stirea