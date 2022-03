Doua strazi, lasate in bezna

RESIEsA - De zile bune, iluminatul public nu functioneaza pe unele portiuni ale strazilor Zadei si Sportului!Mai precis, de mai bine de o saptamana, in zona B5-B6 de pe strada Zadei, dupa cum aflam de la un localnic, respectiv de aproape o saptamana pe strada Sportului, conform unui cetatean care locuieste in zona Moroasa II. Oamenii fie asteapta sa se sesizeze cineva, fie cer interventia primariei. Motiv pentru care am solicitat informatii de la Daniel Calin, seful Directiei de Intretinere ... citeste toata stirea