Dragi resiteni!

RESIEsA - Pe masura ce campania electorala se apropie de final, simt nevoia de a impartasi cu voi, locuitorii acestui oras, gandurile mele si recunostinta pentru sustinerea incredibila pe care am primit-o in aceste saptamani.Inca de la inceputul acestei calatorii, am promis ca voi fi un candidat diferit, unul care asculta, intelege si actioneaza in concordanta cu nevoile comunitatii.Vreau sa imi exprim gratitudinea fata de fiecare persoana care a participat la intalnirile noastre, care a ... citește toată știrea