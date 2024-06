Dragii mei caransebeseni!

CARANSEBES - Astazi, in ultima zi a campaniei electorale, ma adresez dumneavoastra cu bucurie si respect. Alegerile de duminica ne pun in fata unei decizii care va modela viitorul municipiului Caransebes!Am avut bucuria de a va cunoaste pe foarte multi, am discutat in aceasta luna despre tristetile, problemele, dar si zambetele dumneavoastra. Dar cea mai importanta este dorinta dvs de a schimba lucrurile, de a construi un altfel de Caransebes. Intalnirile cu dumneavoastra raman o experienta ... citește toată știrea