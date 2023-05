SICHEVIEsA - Nu este jurnal de calatorie, ci o parte din proiectele aflate in vederile Primariei Sichevita. Proiecte despre care am discutat cu primarul Ilie Jurca, astfel afland despre obiectivele momentului in comuna de pe Clisura!Referitor la drumuri, am aflat ca, in prezent, se lucreaza la legatura intre Sichevita si Sopotu Nou, investitie derulata cu bani de la Ministerul Dezvoltarii. Concret, in cei 8,3 km de drum sunt investiti aproape 23 de milioane de lei, pana in prezent lucrarea ... citeste toata stirea