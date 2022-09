Drumul Oravita-Nicolint, in suspans continuu

CARAS-SEVERIN - Constructorul, asocierea Axela Constructii SRL & Group DCM SRL, are la dispozitie o luna pentru a termina o lucrare din care a executat sub 40%!Problema a fost analizata recent de prefectul Ioan Dragomir impreuna cu seful sectiei Drumuri Nationale Caransebes, Ioan Boba. Situatia este cu atat mai neplacuta cu cat, cel putin la momentul analizei in cauza, constructorul nu avea lucrari in alte judete la care sa fi lucrat concomitent cu cea din Caras-Severin. Cum stadiul ... citeste toata stirea