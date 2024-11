Drumul Resita-Tarnova, un exemplu al dorintei mele de a face bine pentru comunitati!

TARNOVA - Romeo Dunca, candidatul Fortei Dreapta Caras-Severin pentru Camera Deputatilor, sustine si se mandreste cu aceasta reusita!Romeo Dunca a declarat in cadrul unei vizite in comuna ca isi doreste sa continue sa reprezinte cu cinste locuitorii judetului Caras-Severin, de aceasta data la nivel parlamentar. In cadrul discutiilor cu cetatenii, Dunca a evidentiat unul dintre proiectele pe care le considera un succes personal - reabilitarea drumului Resita-Tarnova. "Am fost in campanie la ... citește toată știrea