Drumul spre Lindenfeld, mai accesibil

BUCHIN - De la Poiana Buchin pana in satul uitat de lume, turistii care vor sa viziteze pitoreasca asezare vor ajunge pe un drum asfaltat. Deocamdata, Drumul Comunal 13, pentru ca despre aceasta ruta vorbim, e doar din pamant si piatra!Chiar si asa, mai ales ca Lindenfeld, care in limba germana inseamna "Campul cu tei", e deja inclus in Via Transilvanica, amatorii de drumetii, de liniste, de peisaje extraordinare continua sa poposeasca, fie doar si pentru a-si trage sufletul, in mica asezare ... citeste toata stirea