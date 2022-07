Drumuri ca-n palma sub lumina slaba

CARBUNARI - Primaria Carbunari asfalteaza ultimele portiuni de drum, insa led-urile sunt interzise de AFM!Din discutia cu primarul Gheorghe Prasnescu am retinut ca, in prezent, este in lucru asfaltarea catorva capete de strazi lasate pe dinafara de asfaltarile de pana acum. Primaria investeste 400.000 de lei intr-o lucrare de care se ocupa o firma de profil si care, in maxim o luna, ar trebui sa fie gata. Scriem asta deoarece, conform primarului Prasnescu, balastrul si piatra concasata au ... citeste toata stirea