SOPOTU NOU - Mai multe tronsoane din Sopotu Nou sunt curs de asfaltare. Altele noi sunt in vizor. Am retinut asta din declaratia primarului Paun Baba, care ne-a vorbit despre proiectul in valoare de peste doua milioane de euro, finantat prin PNDL 2 si aflat in executie!Este vorba despre 10,7 km de drumuri, dintre care primarul enumera portiuni precum Valea Rachitei-Fata izvorului de 2,2 km, Rachita-Urzicar tot de 2,2 km, un sector 1,2 km de drum in Stancilova, portiunea de 2 km aflata in raza ... citeste toata stirea