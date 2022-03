Drumurile lui Grindeanu trec, totusi, prin Caras!

CARAS-SEVERIN - Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, in timpul unei vizite la lucrarile drumului Craiova-Pitesti, ca studiul de fezabilitate pentru drumul expres Craiova-Lugoj va fi scos la licitatie pe cinci loturi, pentru ca, in opinia sa, in momentul in care scoti la licitatie 250 de kilometri de drum, pe un singur lot, inseamna ca nu vrei sa il faci!"Cand am fost ultima data la Craiova va spuneam de Craiova-Lugoj, pentru care predecesorul meu a considerat ca doar studiul ... citeste toata stirea