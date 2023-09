PRIGOR - Legaturile rutiere intre satele comunei Prigor, facute ca-n palma printr-un proiect PNDL 2. In total, este vorba despre 12 km de drum aflati in prezent in lucru, gratie unui proiect a carui valoare a fost de aproximativ 17 milioane de lei!Ne exprimam la timpul trecut, deoarece, foarte probabil, valoarea investitiei a crescut odata cu scumpirea materialelor. "In extravilanele localitatilor, stratul doi de asfalt a fost turnat, iar rigolele sunt gata. Mai este de lucru in intravilane, ... citeste toata stirea