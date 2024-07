Dumbrava a plecat, Singh a (re)venit

CARANSEBES - Fostul de acum manager al spitalului din Caransebes, Adrian Dumbrava, a prezentat un bilant al celor trei ani in care a condus unitatea sanitara!In 2021, cand a preluat Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, Dumbrava a gasit datorii de aproape 15 milioane de lei. Printr-un management laudat de multe ori chiar si de primarul Felix Borcean, Dumbrava a reusit, trei ani mai tarziu, sa lase spitalul la zero, daca nu chiar pe plus, in ce priveste situatia financiara. "Asa da!", spun ... citește toată știrea