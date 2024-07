Dumbrava: Sper si cred intr-un nou spital judetean la Resita!

CARANSEBES - Ramas, deocamdata, liber de sarcini in sanatatea caraseana, fostul manager al spitalului din Caransebes, Adrian Dumbrava, le transmite decidentilor judeteni ca ramane aproape de Caras-Severin si pot conta oricand pe el!Adrian Dumbrava putea fi o solutie si pentru noul spital judetean pe care Dunca si Popa vor sa-l construiasca la Resita, avand loc chiar niste tatonari in acest sens, in urma carora fostul manager de la Caransebes si-a aratat disponibilitatea de a ajuta, fie ca si ... citește toată știrea