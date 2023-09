CARAS-SEVERIN - Aproape 100 de tone de plastic european sunt purtate anual de apele fluviului pe teritoriul Romaniei!Incepand de la Bazias, sectorul romanesc al Dunarii transporta anual, in medie, 48,5 tone de microplastic si 48 de tone de tone de macroplastic, releva un studiu realizat in perioada 2022-2023 de asociatiile Mai Mult Verde si Global Water Partenership Romania, in cadrul programului Cu Apele Curate. Tehnic vorbind, macroplasticul reprezinta particule cu dimensiuni cuprinse intre ... citeste toata stirea