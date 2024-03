Dunca ataca drumurile, Teodorescu amendamentul Crina

CARAS-SEVERIN - Atat seful judetului, cat si seful grupului PNL din CJ arata ca vor actiona in cele doua directii in cadrul unei noi sedinte extraordinare a Consiliului Judetean!Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean promitea, la cumpana dintre ani, o serie de sedinte extraordinare pentru lucrari la drumuri, avand deja acoperite sursele de finantare. Iar seful grupului PNL lua in calcul o actiune in contencios, impotriva impartelii incorecte a banilor catre primarii, orchestrata de ... citește toată știrea