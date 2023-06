CARAS-SEVERIN - In ciuda celor aparute in presa din vestul tarii, Romeo Dunca a infirmat astazi informatiile conform carora un elicopter pilotat chiar de el ar fi zburat foarte aproape de casele unor cetateni din Remetea Mare si ar fi facut acrobatii, fiind sesizata si politia din Timis in legatura cu acest incident!Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin a precizat ca unul din elicopterele sale lucreaza pe baza de contract, pentru ENEL, la inspectarea liniilor de electricitate. Mai ... citeste toata stirea