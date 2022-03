"Dunca face afaceri bulgaresti! Ar fi putut sa-si traiasca batranetile in cel mai de fite loc din Elvetia, Italia sau Austria!"

Acuzat ca se vrea stapan peste Muntii Banatului in schimbul a doar cativa lei, Romeo Dunca e aparat de senatorul Marcel Vela, care nu vede in afacerile de pe Muntele Mic decat generozitatea celui pe care l-a propus sef al Consiliului Judetean si interesul si profitul judetului.Marcel Vela considera ca toti aceia care se leaga de suma ridicola, de 1.000 de euro/an, platita de firma familiei Dunca pentru a folosi aproape un munte intreg, privesc, de fapt, in directia gresita si din acest motiv ... citeste toata stirea