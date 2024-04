Dunca: Ii dam bataie cu Baile Herculane!

CARAS-SEVERIN - Judetul are cale libera pentru a face treaba in statiune, planul fiind ca apa termala sa ajunga peste tot, in primul rand la toate pensiunile!"Dar ambitia noastra este sa reducem pretul la jumatate din ceea ce este astazi. Chiar daca va trebui, pentru asta, sa investim 10 milioane de lei pe care ii avem disponibili in excedent, in afara de cei de la drumuri.", marturiseste seful judetului. Ideea pleaca de la faptul ca, obligatoriu, trebuie dati 2 lei pe metrul cub ca redeventa, ... citește toată știrea