Dunca: In CJ se munceste foarte mult, chiar daca nu de catre toti care ar trebui s-o faca!

CARAS-SEVERIN - Conform sefului judetului, exista angajati in Consiliul Judetean care nu lucreaza dar sunt platiti, care semneaza dimineata condica si de plecare!Recent, seful judetului declara ca a reusit, in doi ani de mandat, sa faca 20% din ce si-a propus, procent pe care il considera suficient, avand in vedere ca lucrurile pe care le doreste pentru judet ar putea fi duse la bun sfarsit de-a lungul a doua mandate, asa cum ati putut citi si in Jurnal CS. Ce i-a stat impotriva? "Universul ... citeste toata stirea