Dunca isi spala imaginea pe drumul lui Hurduzeu!

Luat in suturi de carasenii exasperati de starea catastrofala a drumurilor judetene in mandatul sau, Romeo Dunca se fotografiaza acolo unde se toarna asfalt proaspat datorita fostei conduceri a Consiliului Judetean Caras-Severin! Doar, doar vor crede oamenii ca sunt meritele sale!Dupa ce oamenii l-au scos in drum sa vada si el cum "dezvolta" Caras-Severinul si dupa ce a facut praf nunta ministrului Stroe cu show-uri desprinse parca din filmele pentru adulti, Romeo Dunca se agata disperat de ... citeste toata stirea