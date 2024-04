Dunca: Lucram in sate uitate de toti cei care au avut puterea!

CARAS-SEVERIN - Seful judetului spune ca, indiferent daca va castiga alegerile sau nu, nu a uitat promisiunile facute celor de la Ohabita, Delinesti si Apadia!"Intre Ohabita si Delinesti (sate din comuna Paltinis - n.r.), asa cum am promis, se poate circula, nota recent Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin. Am reparat o portiune din drum ce era complet surpata, am intarit baza drumului, pe toata lungimea lui prin turnari succesive de piatra, iar acum suntem pregatiti ... citește toată știrea